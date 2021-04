Ce lundi, c’est un total de 721 élèves-officiers des Forces de défense rwandaises (RDF) qui ont été envoyés en service actif, par le chef de l’état rwandais, Paul Kagame. Le groupe d’élèves militaires était composé élèves officiers qui ont suivi avec succès un cours de formation militaire d’un an à l’Académie militaire du Rwanda (RMA) à Gako, dans la province orientale. Mais également de ceux qui ont terminé un programme de quatre ans en sciences sociales et militaires, débuté en 2015 en partenariat avec l’Université du Rwanda. Une occasion pour le président Kagame d’envoyer un message aux ‘’ennemis’’ du Rwanda.

Paul Kagame avertit…

Selon la presse locale, 74 femmes figuraient parmi les 721 diplômés. Et six des élèves-officiers diplômés ont suivi une formation dans différents pays voisins, dont le Kenya, la Belgique et le Sri Lanka. Ils n’étaient revenus au Rwanda que pour y être placé en service actif, avant le début de leur service militaire. Au cours de son allocution, le président rwandais n’a pas manqué de rappeler, aux jeunes officiers toute l’allégeance et la loyauté qu’ils devaient au Rwanda.

Un Rwanda qui selon Paul Kagame, pour répondre aux attaques terroristes, et autres attaques contre la souveraineté nationale, a renforcé ses capacités militaires pour protéger ses frontières nationales. Et ce renforcement militaire passait bien entendu par la qualité de son contingent militaire.

«Nous développons nos capacités pour être en mesure de répondre à l’appel de service ailleurs dans d’autres pays où notre soutien a été sollicité » a rappelé le président d’un pays qui est l’un des plus grands pays fournisseurs de contingents aux missions de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde.

Mais pas seulement, cette armée rwandaise « professionnelle, forte et disciplinée » est également destinée à faire face et à éliminer toutes les menaces à l’intégrité du pays. « Quiconque menace notre sécurité sera traité et paiera un lourd tribut » a ajouté en l’occurrence le président Kagame.