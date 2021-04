En France, une messe a été organisée au cours du weekend Pascal, dans une église du IXe arrondissement. Une messe de quatre heures au cours de laquelle des centaines de personnes se sont réunies sans respecter les mesures barrières. La distanciation sociale et les masques étaient ainsi aux abonnés absents.

Face au buzz suscité par ces révélations, une enquête a été ouverte. Résultat, un prêtre et un ecclésiastique ont été placés en garde à vue pour « mise en danger de la vie d’autrui ». Ces derniers sont entendus au sujet de l’organisation de cette messe au cours de laquelle les règles sanitaires imposées par l’exécutif n’ont pas été respectées.

2 religieux placés en garde à vue

La messe a eu lieu samedi après-midi, dans l’église Saint-Eugène-Sainte-Cécile. Une vidéo de la réunion a été effectuée au cours de l’événement avant d’être diffusée sur les réseaux sociaux. Nous pouvions y voir le prêtre donner l’ostie dans la bouche des fidèles qui eux, se tenaient à quelques centimètres les uns des autres.

Une enquête toujours en cours

L’enquête, elle, continue et est actuellement menée par la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP). Un tollé véritable donc, auquel le diocèse de Paris n’a pas voulu s’associer, affirmant que les mesures sanitaires étaient inévitables et ne pouvaient être oubliées et ce, même en temps de messe.