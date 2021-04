Les relations diplomatiques entre la Russie et les Etats-Unis sont au plus mal depuis plusieurs années. Les deux puissances ne s’accordent notamment pas sur le dossier de la crise ukrainienne. La situation s’est davantage aggravée depuis le jour où le président des Etats-Unis, Joe Biden, a qualifié son homologue russe de « tueur » lors d’un entretien télévisé. Au cours de cette interview, il avait souligné que Moscou « allait payer le prix » pour son rôle dans la campagne électorale de l’année dernière.

Ils se sont montrés prêts à discuter

La situation a semblé s’être atténuée entre les deux pays, puisqu’il se peut que les deux présidents prennent place à la table des discussions. Selon les informations du Kremlin, Joe Biden et Vladimir Poutine se sont montrés disposés, au cours d’un entretien téléphonique, à continuer le dialogue. Celui-ci aura pour but de garantir la sécurité mondiale. « Les deux parties se sont déclarées prêtes à poursuivre le dialogue sur les domaines les plus importants de la garantie de la sécurité mondiale, ce qui répondrait aux intérêts non seulement de la Russie et des États-Unis, mais de l’ensemble de la communauté internationale » a déclaré le Kremlin.

C’est ce mardi 13 avril 2021, que l’échange téléphonique a eu lieu. L’information a été confirmée par la Maison Blanche, qui a mis l’accent sur le fait que la proposition a été faite par Joe Biden. L’ancien vice-président de Barack Obama a ainsi suggéré que la rencontre se tienne dans « un pays tiers » dans les mois à venir pour «bâtir une relation stable et prévisible avec la Russie».