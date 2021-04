Vladimir Poutine, homme le plus sexy de Russie ? C’est en tout cas ce qu’affirment la majorité des sondés. En effet, le site superjob.ru a tenu à interroger pas moins de 2.000 personnes afin de déterminer qui pouvait être couronné comme étant un véritable ‘sex symbol’. Résultat, c’est le chef de l’État qui l’a emporté.

Selon 18% des hommes sondés et 17% des femmes, Vladimir Poutine serait donc l’homme le plus sexy du pays. Une information plus tard confirmée par le Moscow Times, qui a ajouté que cela n’était pas une blague de poisson d’avril, les résultats ayant été dévoilés le 2 de ce même mois. Des résultats qui interrogent toutefois.

En regardant les autres résultats, on découvre que 19% des interrogés se sont eux-mêmes nommés homme le plus beau du pays tandis que 18% des femmes ont, elles, avoué qu’il n’y avait en Russie, aucun bel homme. La Russie est connue pour son important taux de violences faites contre les femmes ainsi que pour sa politique familiale centrée sur le patriarcat.