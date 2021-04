Écrouée à la prison civile d’Akpro-Missérété dans le département de l’Ouémé, la candidate du parti « Les Démocrates » à la présidentielle Réckya Madougou traverse des moments difficiles, aux dires de sa génitrice. C’est ce qu’a déclaré sa mère à la presse, à l’issue d’une visite effectuée à la maison d’arrêt samedi 03 avril dernier.

« Son péché, c’est d’avoir soulevé la main pour dire qu’elle veut aider son peuple », a déclaré à la presse, la mère de la candidate Reckya Madougou. En visite samedi dernier au centre pénitencier de Missérété, la génitrice de la reine de l’inclusion financière en Afrique a affirmé que toute communication avec l’extérieur lui a été interdite.

A la date d’aujourd’hui, Reckya Madougou ne peut plus échanger avec ses enfants tous mineurs. Elle a affirmé que cette dernière souhaite que ses enfants lui rendent visite mais que les avocats ont affirmé que la rencontre risque d’être traumatisante au regard des conditions de détention de leur mère. Plusieurs militants, parents, amis et professionnels des médias étaient présents à la sortie de la visite. Des messages tels que « Libérez Reckya », « non à la dictature » étaient inscrits sur les pancartes confectionnées pour la circonstance.