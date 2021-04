Ayanna Williams, la femme qui détient le record Guiness des ongles les plus longs au monde a coupé ses ongles, après les avoir gardés pendant trente ans. L’information a été donnée par le Guiness World Records sur Twitter. La coupe des ongles a eu lieu dans un centre de dermatologie de Forth Worth, dans l’Etat du Texas, au sud des Etats-Unis.

Les ongles mesuraient 24 pieds

« Avec ou sans mes ongles, je serai toujours la reine. Mes ongles ne me font pas, je fais mes ongles » a-t-elle déclaré. Notons qu’Ayanna Williams gardait ses ongles depuis 1990 et depuis, elle ne les a jamais coupé. Avant de les découper, les ongles mesuraient 24 pieds (731.52) et 0,7 pouces. A ce moment, elle ne pouvait pas faire certains travaux domestiques comme faire la vaisselle ou encore mettre les draps sur le lit.

Maintenant que la taille de ses ongles sont devenus normaux, elle a dit qu’elle les laissera encore pousser pendant plusieurs années afin qu’ils atteignent près de 15.24 cm de longueur. Les ongles qui ont été découpés à l’aide d’une petite tronçonneuse électrique, seront exposés dans un musée d’Orlando en Floride.