Il y a deux jours, la CPI rendait sa dernière décision sur l’affaire Gbagbo / Blé Goudé. Affaire du nom de l’ex-président ivoirien jugé après la crise électorale dans le pays qui a fait de nombreuses victimes. Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé sont définitivement libres. Tel est le verdict rendu par les juges de la chambres d’appel qui analysait un recours de la procureure Bensouda.

La décision, une bonne nouvelle pour l’ex-Président et son proche a été largement commenté par plusieurs personnalités politiques et des stars de la musique. Cette décision ouvre la voie à un retour de ces deux personnalités dans leur pays plusieurs années après avoir quitté la Côte d’Ivoire pour la Haye. Récemment, l’avocate de l’ex-président, Me Habiba TOURE s’est prononcée sur son retour sur la terre de ses ancêtres et sa condamnation dans l’affaire BCEAO.

Condamnation politique

Concernant sa condamnation dans l’affaire BCEAO, l’avocate de l’ex-Président a dénoncé une condamnation politique et a assuré que ce n’était pas un frein pour son retour en Côte d’Ivoire. “Sa condamnation dans l’affaire de la BCEAO, n’a jamais constitué un frein pour le retour du Président Laurent GBAGBO. Elle est une condamnation politique, une manœuvre pour l’empêcher de rentrer au pays. Quoiqu’il en soit, Laurent Gbagbo n’a jamais fui aucune justice“, a affirmé Me Habiba TOURE. Elle affirme qu’elle travaille sur la question du retour en Côte d’Ivoire de l’ancien Président Gbagbo.