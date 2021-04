Cela fait plus d’une décennie que l’armée américaine est présente sur le territoire afghan, après les attaques terroristes du 11 septembre 2001. La longue présence américaine dans ce pays a amené le locataire de la Maison Blanche, Joe Biden, à annoncer le retrait progressif et complet des soldats au cours de cette année.

« L’attaque terroriste la plus meurtrière de notre histoire »

La décision a été saluée par l’ancien président Barack Obama, qui a estimé qu’il est temps pour les Etats-Unis de tourner la page de la plus grande guerre des USA. Il a fait connaître son opinion dans un communiqué dans lequel, il remercie les hommes et les femmes ayant intervenu en Afghanistan. « La lutte en Afghanistan a été longue et ardue, enracinée dans notre réponse à l’attaque terroriste la plus meurtrière de notre histoire sur le territoire américain. Les troupes, les diplomates et les agents de développement américains peuvent être fiers de leurs efforts pour rendre justice aux victimes du 11 septembre, détruire le refuge d’Al-Qaïda, former les forces de sécurité afghanes et soutenir le peuple afghan » a déclaré Barack Obama.

Ce dernier n’a pas manqué d’avoir une pensée pour l’Afghanistan qui ne devra compter que sur lui seul désormais. L’ex locataire de la Maison Blanche a ainsi admis que Kaboul sera confronté à de grands défis, et à demandé l’aide des Etats-Unis afin qu’ils restent diplomatiquement engagés dans le pays.