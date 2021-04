La tension diplomatique entre Kiev et Moscou a atteint un niveau très élevé ces dernières semaines, et l’on redoute même l’éclatement d’une guerre subite. L’Ukraine accuse la Russie de masser des soldats et de l’arsenal de guerre à sa frontière, ce que Moscou a démenti. Une rencontre entre les présidents des deux pays n’a fait qu’envenimer la situation. C’est dans ce contexte de tension que les agents des Services de sécurité russes (FSB) ont annoncé samedi avoir arrêté un diplomate ukrainien.

Consul du consulat général d’Ukraine à Saint-Pétersbourg, Alexandre Sossoniouk, d’après le service de presse du FBS, a été arrêté pour avoir obtenu des informations classifiées provenant des bases de données des forces de l’ordre et du FSB. Le consul aurait été pris «la main dans le sac » cherchant à obtenir des informations classées secrètes vendredi lors d’une rencontre avec un citoyen russe. Pour le FBS, « une telle activité est incompatible avec le statut diplomatique et d’une nature clairement hostile à la Fédération de Russie. »

Une réponse à la tension entre les deux pays

Le FBS a annoncé que conformément au droit international des mesures seront prises contre le diplomate. D’après la presse russe, Alexandre Sossoniouk a été arrêté et gardé pendant quelques heures avant de revenir après dans le consulat de Saint-Pétersbourg. Le ministère russe des Affaires étrangères a par ailleurs ordonné son expulsion. Du côté ukrainien, les autorités ont indiqué être en train de déterminer les circonstances de l’arrestation. Toutefois, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a considéré l’arrestation comme une réponse à la tension qui prévaut actuellement entre les deux pays.