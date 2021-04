Au Sénégal, une femme ainsi que ses complices sont poursuivis pour avoir diffusé des images nues de sa coépouse sur WhatsApp. Selon des sources proches du commissariat spécial de Touba ayant pris en charge le dossier, ils sont tous poursuivis pour diffusion d’images à caractères pornographiques après avoir été déféré au Parquet de Diourbel. Cette affaire plutôt très peu ordinaire aurait pris sa source visiblement à cause de la jalousie qui animait la première épouse d’un émigré établi en Côte d’Ivoire ayant pris une seconde femme.

Un homme appelé à séduire la femme de son époux

En effet, la première épouse a voulu mettre fin à cette union qu’il y a entre sa rivale et son époux en essayant de salir son honneur. C’est dans cette optique, qu’elle aurait fait appel à un homme ainsi que deux femmes. Le rôle de l’homme est d’arriver à séduire la seconde femme de son mari et de brandir les preuves de leur union illégitime. L’homme a ainsi réussi à séduire la seconde femme et a effectivement rendu publiques les images ainsi que certains fichiers compromettants pour la femme.