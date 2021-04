Karim Wade, le fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade était inculpé en 2015 pour enrichissement illicite et condamné à plusieurs années de prison, en sus d’un amende à payer de plus d’une centaine de milliards de francs CFA. Un peu plus d’une année plus tard en 2016, celui que la presse politique au Sénégal surnommait le « Ministre du Ciel et de la Terre » était gracié par le président Macky Sall et se dépêchait de s’exiler au Qatar.

Mais celui qui avait succédé à Abdoulaye Wade, devait aller plus loin et initier un projet de loi pour accorder à Karim Wade, ainsi qu’à l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, l’amnistie totale. Si cette décision avait été saluée par toute la classe politique sénégalaise, Pour Karim Wade, il semblait ne pas en être question.

Wade voudrait une réouverture de son procès

Au Sénégal, les voix avaient été nombreuses à applaudir la démarche du président Macky Sall, quant à l’amnistie qu’il désirait accorder à des figures de l’opposition. En effet, l’administration du président Sall avait introduit auprès du parlement sénégalais un projet de loi portant amnistie de Karim Wade, ancien ministre d’état, ministre de la coopération, des transports aériens (ciel) et de l’aménagement du territoire (Terre) et Khalifa Sall, ancien Maire de Dakar.

Le député Jean Paul Dias notamment, figure éminente du Bloc des centristes Gaïndé (BCG) et un proche du pouvoir, avait, via la presse, salué une mesure qui permettraient à tous les leaders politiques « de revenir dans la maison ». Cependant, ce dimanche, Mamadou Diop Decroix, député membre d’un parti de l’opposition et ancien ministre de l’administration Wade, confiait que la démarche du président Sall était loin de réjouir le ministre en exil.

Selon le député Diop, qui avait précisé être régulièrement en contact avec l’ancien ministre d’état ; Karim Wade ne « veut pas d’une amnistie » et désirerait surtout que « son procès soit révisé ». Des propos qui à n’en point douter devraient relancer le débat au Sénégal sur ce projet d’amnistie. Il est à noter cependant que depuis son inculpation en 2015, Karim Wade n’avait cessé de clamer être innocent des actes qui lui avaient été reprochés.