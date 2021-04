En Turquie, la sortie opérée par le chef du gouvernement italien ne passe pas du tout. En effet, suite à la polémique autour du « sofagate », l’exécutif italien est monté au créneau. Selon Mario Draghi, le président Erdogan serait même, un dictateur. De quoi susciter la colère d’Ankara, qui n’a pas manqué de rebondir.

En effet, pour Draghi, le monde ne doit pas hésiter ni même avoir peur de discuter très franchement, directement, avec les dictateurs. Une sortie qui est intervenue suite à l’affaire du sofagate. En effet, en visite en Turquie, Ursula von der Leyen s’est retrouvée sur un canapé et non pas à côté de Charles Michel et Recep Tayyip Erdogan.

Mario Draghi, critique à l’encontre du gouvernement turc

Face à ces lourdes accusations, le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a tenu à réagir, affirmant que les propos tenus par Mario Draghi étaient des propos « haineux ». Il faut dire que le président du conseil italien a été très clair, expliquant qu’il condamnait fermement l’humiliation faite à l’encontre de la diplomate européenne. Suite à ces critiques, Ankara aurait décidé de convoquer l’ambassadeur italien. Ce dernier sera reçu par le ministère turc des Affaires étrangères. Une information confirmée par l’agence de presse turque, Anatolie.