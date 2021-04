Après la mort du président Idriss Déby, c’est une junte militaire qui a pris le pouvoir au Tchad. Elle est dirigée par Mahamat Idriss Deby, le fils du Maréchal. Sa tête ne plait pas à tout le monde. Des partis d’opposition et plusieurs organisations de la société civile de même que des musiciens, demandent son départ et la dissolution de la junte qu’il dirige. Ils organisent à cet effet, une manifestation dans les rues du pays ce mardi 27 avril 2021. « Nous maintenons cette pression pour exiger la dissolution du Conseil militaire de transition et la mise en place d’un gouvernement d’union nationale de transition » a déclaré la Deutsche Welle le président du parti Union Sacrée pour la République François Djekombé.

« La peur a changé de camp »

Pour le moment, la junte militaire n’a pas encore réagi face à cette initiative des opposants, de la société civile et des musiciens. L’artiste N2A que le régime défunt a plusieurs fois interpellé, participera à la marche. Pour lui, c’est « maintenant que le vrai combat commence ». « Toutes les corporations artistiques, on sera dans la rue avec nos armes qui sont : la guitare, les tam-tams pour faire entendre le peuple » promet-il, persuadé qu’il n’y a aucune peur à avoir parce que « la peur a changé de camp ».

La France dans leur ligne de mire

Alain Kemba Didah, un activiste des droits de l’homme du pays espère que les forces de l’ordre encadreront la manifestation de concert avec les agents de sécurité recrutés à l’occasion. Si les organisateurs de la marche ne veulent pas d’une transition militaire, ils lancent également des piques à la France, accusée de s’opposer à la volonté populaire pour garder à la tête de la transition Mahamat Idriss Deby.

Des tee-shirts et des banderoles sont fabriqués avec des messages pour se faire bien comprendre du Conseil militaire de transition et de la France. Notons que la manifestation a été lancée par Makit Tama. Un mouvement dans lequel se fédèrent des organisations de la société civile et plusieurs formations politiques de l’opposition.