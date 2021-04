Deux ambassadeurs culturels béninois défendent les couleurs nationales grâce à leur participation au mythique concours musical The Voice Afrique Francophone. La troisième édition de ce concours, riche en son positionne le Bénin dans la sphère des nations dont les valeureux talents ne cessent de clore. Le gouvernement béninois appelle tous les compatriotes à rester mobiliser derrière les deux représentants de la nation en votant massivement pour chacun d’eux.

Le Bénin est sous les projecteurs grâce à la participation au concours The Voice Afrique francophone qui est aujourd’hui, la version africaine francophone de l’émission de télécrochet international « The Voice ». Le but est de réunir des talents venus des différents pays francophones du continent pour prouver et démontrer à la face du monde, leur savoir-faire.

A la finale de la troisième édition, le Bénin s’est fait représenter par Gyovanni et Carina SEN dont la finale a lieu samedi 1er mai prochain à partir de 22 heures locales. Le gouvernement béninois appelle à voter massivement pour les deux représentants, gage d’une victoire assurée à l’issue de la compétition. Les votes sont valables uniquement durant l’émission et il suffira d’envoyer V8 au 7005 (MOOV Bénin) où V8 au 7208 (MTN Bénin) pour voter autant de fois pour Gyovanni et V12 au 7005 (MOOV Bénin) où V12 au 7208 (MTN Bénin) pour voter pour Carina SEN.