Diplomatie : Le président Romuald Wadagni à Lomé chez Faure Gnassingbé

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, effectue une visite d’amitié et de travail à Lomé ce mercredi 3 juin 2026. Le chef de l’État béninois s’entretient au Palais de la Présidence du Conseil avec le président du Conseil des ministres de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé.

Les deux dirigeants mènent des séances de travail centrées sur l’évaluation et la dynamisation des accords bilatéraux. Selon les indications fournies par la présidence béninoise, les discussions techniques ciblent de manière prioritaire le renforcement des échanges commerciaux et le développement coordonné des infrastructures de transport interconnectant les deux États.

La gestion de la sécurité transfrontalière figure également au premier plan de l’agenda présidentiel. Les délégations ministérielles étudient la mise en place de patrouilles mixtes et le partage de renseignements pour sécuriser les zones frontalières partagées, des leviers jugés indispensables pour consolider la stabilité de l’espace ouest-africain.

Une tournée d’ancrage auprès des partenaires de la sous-région

Ce déplacement en terre togolaise marque l’étape finale de la première tournée sous-régionale entreprise par Romuald Wadagni depuis sa prise de fonction à la magistrature suprême. Le président béninois a inauguré ce périple diplomatique le lundi 1er juin 2026 par une escale officielle au Nigéria. Il a poursuivi ses consultations directes dès le lendemain, mardi 2 juin 2026, en se rendant successivement à Niamey au Niger, puis à Ouagadougou au Burkina Faso.

Cette série de consultations de proximité traduit l’orientation immédiate donnée à la politique étrangère du Bénin, axée sur la reprise du dialogue direct avec les États limitrophes, notamment pour relancer l’intégration économique et désamorcer les tensions logistiques régionales.

Le protocole d’accord issu de cette rencontre à Lomé doit servir de base pour la prochaine session de la grande commission mixte de coopération bénino-togolaise, dont la date de convocation sera fixée par les services consulaires.