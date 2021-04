Donald Trump continue de faire parler de lui. En effet, à l’occasion d’un discours prononcé du côté de Mar-a-Lago, en Floride, celui-ci a affirmé que l’un des traitements contre la covid-19, devrait s’appeler le « Trumpcine ». Celui-ci s’est attiré la réussite de la science. De quoi suscité de nombreuses critiques.

En effet, au cours de son discours, très politique, Donald Trump s’est attiré tous les mérites affirmant avoir développé un vaccin contre le nouveau coronavirus. C’est pourquoi, il a émis l’idée d’appeler l’un de ces traitements, le « Trumpcine ». Il a ensuite loué la gestion de la crise sanitaire par son administration.

Donald Trump souhaite qu’un vaccin s’appelle le “Trumpcine”

Pour rappel, Trump a souhaité tout laisser ouvert. Aux USA, le nombre de cas a alors explosé, faisant du pays le premier en terme de bilan, avec un bilan estimé à plus de 31 millions de cas et près 562.000 décès enregistrés. Depuis la passation de pouvoir et l’arrivée de la vaccination, le nombre de décès et de contamination ne cesse toutefois de baisser.

Un bilan exceptionnel selon les mots de l’ancien président

Un bilan compliqué donc pour l’administration Trump. Pour autant, l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche n’évoque pas vraiment ce sujet. Préférant prendre compte le facteur économique plus que le facteur humain, le milliardaire se targue donc d’avoir réussi à atteindre ses objectifs.