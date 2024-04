Maghreb: les Émirats vont investir un montant colossal dans ce pays

Au cœur des stratégies économiques des pays du Golfe, la diversification des économies se présente comme un objectif primordial. Face à la volatilité des marchés pétroliers et à la nécessité pressante de s’adapter aux défis du changement climatique, ces nations cherchent à réduire leur dépendance aux hydrocarbures en élargissant leur spectre d’activités économiques. L’ambition de ces pays est de créer des économies résilientes et durables, capables de prospérer dans un futur où l’énergie verte et les technologies innovantes joueront un rôle prépondérant. Cette démarche stratégique est soutenue par d’importants investissements dans divers secteurs tels que les technologies avancées, le tourisme, les services financiers et l’énergie renouvelable, marquant une transition progressive vers des sources de revenus plus diversifiées et stables.

L’engagement entre le Maroc et les Émirats arabes unis pour un renouveau économique et commercial s’illustre par des projets d’investissement ambitieux. Les deux pays ont officialisé leur volonté de renforcer leur coopération par une déclaration conjointe, soulignant leur désir commun de promouvoir la croissance et la prospérité. Cette initiative bilatérale vise à établir un partenariat durable et innovant, en mettant l’accent sur des domaines clés tels que l’infrastructure, l’industrie et l’économie verte.

Publicité

Dans le cadre de cette collaboration, les Émirats arabes unis ont identifié plusieurs secteurs prioritaires pour leurs investissements au Maroc. Les projets d’infrastructure, tels que le développement des chemins de fer à grande vitesse et les installations aéroportuaires et portuaires, se trouvent au cœur de cette stratégie. Par ailleurs, l’accent est mis sur des initiatives durables comme la production d’hydrogène vert et les efforts de sécurité alimentaire, en partenariat avec le groupe marocain OCP. Ces projets témoignent de la volonté des deux nations de favoriser des solutions respectueuses de l’environnement et de l’avenir.

Le Maroc bénéficie d’une position stratégique en tant que porte d’entrée vers l’Afrique, ce qui en fait un partenaire de choix pour les Émirats arabes unis dans leur quête de diversification économique. Les deux pays envisagent de collaborer sur des projets d’infrastructures énergétiques importants, incluant le gazoduc Afrique-Atlantique et le développement de la porte de Dakhla. Ces initiatives visent à renforcer les liens économiques non seulement entre le Maroc et les Émirats arabes unis, mais aussi avec d’autres nations africaines, ouvrant la voie à une coopération régionale étendue.

Les investissements émiratis dans le royaume chérifien ne se limitent pas aux infrastructures lourdes ; le tourisme, l’immobilier et la reconstruction post-sismique représentent également des domaines prometteurs. Ces investissements sont le reflet d’une stratégie bien pensée, visant à exploiter le potentiel économique diversifié du Maroc, tout en contribuant à son développement durable.

Le montant de 30 milliards de dollars alloué par les Émirats arabes unis pour des investissements au Maroc souligne l’importance de ce partenariat. Selon Jamal Saif Al Jarwan, cette initiative contribuera à renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays, tout en marquant une étape significative dans la réalisation des objectifs de diversification économique des Émirats. Cette collaboration exemplaire entre les nations amies s’inscrit dans une vision à long terme, visant à construire un avenir prospère et durable pour les deux pays et au-delà.