Près de 20 ans après la disparition d’une femme ainsi que son fils, le bureau du shérif de Fulton a annoncé la clôture de l’enquête ouverte dans le cadre de ce dossier. Selon les informations rapportées par cet officier, ce double homicide aurait été commis par un homme du nom Clarence Krusen. La révélation de ce crime avait été faite par l’épouse de ce dernier qui aura plutôt bien gardé le secret pendant près de deux décennies.

L’auteur du crime abattu en 2012

L’auteur du crime aurait été abattu en 2012 au Texas. Quelques années plus tard, la veuve de l’homme a fait avancer l’enquête sur la disparition d’Angela Cocks ainsi que celle de son fils qui n’avait que 4 ans lors de leur disparition. On retient des aveux de la femme que son époux se serait débarrassé de la mère ainsi que de son fils à son insu. Leurs cadavres avaient été détruits par son époux « dans un four qu’ils avaient à l’extérieur de leur maison ».

La femme, mise au courant quelques années plus tard

Elle n’aurait été mise au courant du crime commis par son mari que quelques années plus tard. Son conjoint lui expliquait en effet qu’elle voudrait se débarrasser du four pour cette raison alors qu’ils avaient déménagé. Le motif qui avait été évoqué par la femme est que son défunt mari et elle devraient adopter l’enfant de la victime. Mais à la dernière minute, celle-ci a décliné l’offre sans raisons.