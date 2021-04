Le nouveau président américain Joe Biden a l’intention de marquer d’une empreinte indélébile son passage à la Maison Blanche. Pour cela, il a proposé un énorme plan d’investissement qui profitera aux Américains dans plusieurs dizaines d’années à venir. C’est hier mercredi 31 mars 2021, que le chef de l’Etat américain a fait la proposition, à Pittsburgh dans l’Etat de Pennsylvanie.

50 000 bornes de recharges électriques

Au cours de son intervention, le président a suggéré d’investir plus de 2000 milliards de dollars. L’objectif visé par ce plan est la lutte efficace contre le changement climatique, tenir tête face à la montée de la Chine et la création de millions d’emplois. Joe Biden a ainsi l’intention de moderniser les infrastructures routières, de rénover les conduites d’eau toujours en plomb et de rendre internet accessible à tous les Américains. Le président démocrate n’a également pas manqué de penser aux véhicules électriques. Pour ces dernières, il veut mettre sur pied 50 000 bornes de recharges électriques. Le successeur de Donald Trump est convaincu de l’utilité de son projet et il le défend. « Nous devons agir maintenant, car je suis convaincu que si nous agissons maintenant, dans cinquante ans, les gens regarderont en arrière et se diront, c’est à ce moment-là a gagné l’avenir » a-t-il déclaré.

« Une entreprise bipartisane, bien souvent menées par des républicains »

Pour mener à bien ce projet, Joe Biden va s’appuyer sur le soutien de tous les membres du Congrès, surtout les républicains. Pour lui, cet investissement profitera à tout le monde. « Historiquement les infrastructures ont été une entreprise bipartisane, bien souvent menées par des républicains et j’ai peut-être tort, mais je ne pense pas qu’on puisse trouver des républicains aujourd’hui à la Chambre ou au Sénat, qui ne pense pas que nous devons améliorer les infrastructures » a-t-il ajouté.