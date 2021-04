Récemment, le groupe de presse Fox News Media, avait embauché des proches de Donald Trump en tant que contributeurs, notamment l’ancienne attachée de presse Kayleigh McEnany et sa belle-fille, Lara Trump. Ce jeudi, la société a encore annoncé avoir embauché l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo en tant que contributeur. D’après la société, M. Pompeo fournirait des commentaires sur Fox News et Fox Business Network pour les émissions de jour et aux heures de grande écoute. Sa première apparition à l’antenne en tant que contributeur aura lieu vendredi sur « Fox & Friends ».

« En tant qu’ancien diplomate et membre du Congrès, et dans ce nouveau rôle chez Fox News Media, j’ai l’intention de donner aux téléspectateurs un regard franc et sans fioritures sur la géopolitique, les relations internationales et les politiques d’America First qui ont aidé à tracer la voie pour la prospérité et la sécurité américaines », a déclaré Pompeo dans un communiqué. Ancien secrétaire d’État du président Trump de 2018 à 2021 et ancien directeur de la Central Intelligence Agency, Mike Pompeo a déjà participé à des émissions sur Fox New en tant qu’invité.

Rupture du contrat

Le poste pourrait lui profiter puisqu’il serait en contact avec le public de Fox. L’ancien membre du cabinet de l’administration Trump est considéré par beaucoup comme un candidat potentiel pour la présidentielle de 2024. A ce propos, s’il arrivait qu’il décide de se présenter aux élections, Fox pourrait mettre fin à la collaboration. Le réseau l’avait déjà fait avec Sarah Huckabee Sanders, ancienne attachée de presse de Trump et contributrice sur la chaîne, lorsqu’elle avait annoncé sa candidate au poste de gouverneur de l’Arkansas.