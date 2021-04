Mont Rushmore est un haut lieu de commémoration pour les USA. Ce monument situé dans la ville de Keystone, dans l’État du Dakota du Sud, est un mémorial érigé en l’honneur des ‘’pères’’ de la Nation américaine. Selon les historiens américains, Mont Rushmore a pour but de « Commémorer notre histoire nationale et notre progrès à travers les visages de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt ». Quatre grands personnages avec quatre grandes effigies auxquelles, Donald Trump pense qu’on aurait ajouté la sienne, s’il avait été démocrate.

Trump dit avoir mérité d’être au Mont Rushmore

Le président Donald Trump, a toujours fait une fixation sur Mont Rushmore. Un haut-lieu touristique et un mémorial important aux USA. En Aout 2020 déjà, la presse américaine avait fait état d’un tweet que l’ex président républicain avait publié en ce sens sur twitter. Une publication aujourd’hui supprimée à cause de son bannissement de la plate-forme.

Dans sa publication, Trump aurait évoqué avoir discuté avec le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, de la possibilité d’ajouter son propre visage à ceux des quatre pères de la Nation. Tout de suite, Donald Trump toujours via twitter avait apporté un démenti formel à ces « allégations ».

Il ajoutait tout de même que « sur la base de toutes les nombreuses choses accomplies au cours des trois premières années et demie » ; il méritait que cet honneur lui soit fait « plus que toute autre président ». Ce Mercredi encore, Donald Trump dans un podcast diffusé par un média local, avait opiné à l’idée du journaliste, que s’il s’était présenté comme « démocrate, il serait déjà sur le mont Rushmore ». « Je sais, je sais. Oui, sûrement » a acquiescé M. Trump.

Trump fait une annonce…

Cette sortie médiatique fut également l’occasion pour le président démocrate pour révéler son intention d’annoncer très prochainement sa candidature pour les élections présidentielles de 2024. « Je pense que le moment le plus approprié serait probablement juste après les élections de 2022. (…) Je pourrais le faire plus tôt, mais je pense que juste après l’élection serait bien » a déclaré Donald Trump. Tout en faisant un clin d’œil à son sujet favori : « surtout si vous avez une bonne élection ». En Novembre 2022, des élections devraient redistribuées les « 435 sièges de la Chambre des représentants des États-Unis et 34 des 100 sièges du Sénat américain ».