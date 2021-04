Dans l’Etat du New Hampshire aux Etats-Unis, un policier a été mis en congé administratif après avoir publié une vidéo TikTok dans laquelle il s’est moqué de la réforme de la police. Selon une station locale affiliée à CBS, l’officier qui n’a pas été nommé, serait en uniforme et en service dans son croiseur dans la vidéo. « Cela me dérange profondément », a déploré John Bryfonski, le chef de la police de Bedford, dans le New Hampshire.

Dans la vidéo, le policier aurait fait semblant de répondre à des appels violents et a ajouté en commentaire : « Comment les médias / libéraux veulent que la police soit ». « Que cela se soit produit ou non dans le contexte de l’examen minutieux des forces de l’ordre d’aujourd’hui ou qu’il ait eu lieu il y a cinq ans, cela ne fait aucune différence pour moi », a déclaré le chef de la police à propos de la vidéo. « C’est toujours une conduite qui doit être mise en balance avec ce que le ministère définit comme approprié et professionnel, » a ajouté Bryfonski.

Un autre policier impliqué

Ce dernier a déclaré à CBS que l’officier qui avait été temporairement démis de ses fonctions fait partie des forces de police depuis trois ans et avait supprimé la vidéo de son compte TikTok, mais seulement après qu’elle eût déjà été publiée sur YouTube et reçu plusieurs commentaires. « L’intégrité et la confiance du service de police de Bedford sont clairement ébranlées ici », a indiqué Bryfonski. Le policier est actuellement en congé administratif payé, a rapporté la SCS. Un deuxième agent pourrait également être impliqué dans l’incident, mais le ministère enquête actuellement sur la situation et il est resté en service.