Pour Sky News, Bill Gates a confirmé être plutôt opposé à la levée des brevets sur la confection des vaccins contre le nouveau coronavirus. En effet, selon lui, cela n’aidera en rien les pays en voie de développement pour lesquels il œuvre d’ailleurs depuis de nombreuses années. Un avis partagé par les grands lobbys, pour des raisons cependant diverses.

En effet, pour ces grands groupes pharmaceutiques, les technologies pourraient tomber dans les mains de groupes chinois et russes laissant ainsi craindre le vol de données et de connaissances. Pour autant, les appels à la levée des brevets, eux, ne cessent de continuer et le mouvement semble même s’amplifier.

Bill Gates, contre la levée des brevets

Pour Bill Gates, la propriété intellectuelle n’est pas le principal frein au partage d’informations, mais plutôt les capacités technologiques. En effet,les pays en voie de développement, qu’ils aient accès ou non aux brevets ne pourront pas créer leurs propres vaccins puisqu’ils n’auront pas les moyens technologiques et financiers de le faire.

Crainte du vol de technologies

Du côté américain et des grands lobbys, la position est similaire même si la situation pourrait évoluer. Il y a peu, la nouvelle représentante américaine du Commerce, Katherine Tai, a permis d’avancer sur la question en rencontrant lobbyistes et groupes pharmaceutiques. Ces derniers semblent toutefois craindre que l’ARN Messager ne leur tombe entre les mains. Ils pourraient alors s’en servir pour fabriquer des vaccins contre les maladies cardiaques ou le cancer aux frais de leurs connaissances.