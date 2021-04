Il fait en France depuis quelques jours un mauvais temps pour les vignes. Le gouvernement se préparerait même déjà selon des sources officielles, à mettre sur pied un plan de sauvetage d’urgence après que de rares températures glaciales aient causé des dommages aux vignobles français. Des dommages qui pourraient être parmi les plus importants causés par les intempéries depuis des décennies, aux cultures et aux vignes. De Bordeaux à la Bourgogne et de la vallée du Rhône à la Champagne, les spectacles de désolation étaient partout pareils. Un désastre prédit, il y a plus de deux cents ans.

Une prédication qui date de 278 ans

Thomas-Joseph Moult, est un astronome et philosophe qui serait natif de Naples. Et l’emploi ici du conditionnel n’est pas fortuit puisque selon des experts, l’homme serait un personnage fictif, un prête-nom utilisé pour produire des livres d’astrologie. ‘’Les Prophéties Perpétuelles’’ de Thomas-Joseph Moult notamment, datant de 1743, est un condensé de prévisions et de « prophéties » fondées sur des calculs savants ayant pour base scientifique des données astrologiques.

Mais si le livre est ses « prophéties » sont taxés de « curiosité » par la presse, il n’en demeure pas moins que l’une au moins de ces prophéties se serait réalisée avec la crise actuelle que traverses les vignobles français. Dans son livre, le philosophe avait prédit qu’en l’an 2021, un mauvais « printemps », un gel, caractérisé par de très basses températures, empêcherait le raisin d’arriver à maturité et causerait de nombreuses pertes aux producteurs de vin.

Les prévisions semblaient basées sur le cycle solaire de 28 ans, des calendriers perpétuels. Ce qui fait que si l’on en croyait ces « prophéties perpétuelles », il fallait s’attendre à de pareilles intempéries pour l’an 2049. Selon les autorités françaises et les responsables locaux de l’agriculture, ce serait 90% des vignobles du sud de l’Hérault qui ont été touchés ; avec raisins, pêches, nectarines et abricots, tous endommagés.