Après Patrice Talon et Louis Vlavonou, c’est au tour du Corps diplomatique accrédité au Bénin, de rendre visite aux éléments des forces de sécurité et de défense blessés lors des violences pré-électoraux au Bénin. Il y avait dans la délégation conduite par l’ambassadrice du Niger,, le représentant de l’Union Européenne au Bénin, la doyenne du corps diplomatique, les ambassadeurs des Etats-Unis, de la Belgique, de l’Allemagne, des Pays Bas et de la France. Les diplomates ont eu droit à une visite guidée du Directeur de l’Hôpital de l’Instruction des Armées où sont admis les 21 soldats blessés. Félicien HOUNTON les a conduits dans les secteurs de la chirurgie, de la médecine générale et dans la salle d’hospitalisation VIP où sont répartis ces blessés.

Avant leur déplacement à l’hôpital, la délégation était chez Aurélien Agbénonci

Dans chaque secteur, le personnel soignant a expliqué aux ambassadeurs, les types d’armes dont les assaillants se sont servis contre les militaires et policiers, les types de dommages corporels subis par ceux-ci et les traumatismes qui y sont liés. La délégation du Corps diplomatiques accrédités au Bénin a donc pu s’informer et constater de visu les violences dont ces éléments des forces de défense et de sécurité ont été victimes.

Avant leur déplacement à l’hôpital de l’Instruction des Armées hier vendredi ,16 avril, la délégation des ambassadeurs a été reçue en audience par Aurélien Agbénonci, le ministre béninois des affaires étrangères. Pour rappel, lors de sa visite aux blessés dans le même centre hospitalier il y a quelques jours, Patrice Talon avait promis d’apporter le soutien nécessaire à ces hommes en uniformes jusqu’à leur rétablissement.