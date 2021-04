A la veille du premier tour de la présidentielle 2021 au Bénin, des voix continuent de s’élever pour dénoncer un scrutin exclusif, condamner l’usage disproportionné de la force par l’armée face aux manifestations de protestation contre la prorogation du mandat de Patrice Talon de 45 jours. C’est le cas du mouvement dénommé «la Résistance Nationale » dont le coordonnateur national est Candide Azannaï. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 9 avril 2021, la Résistance Nationale lance un appel à tous les acteurs de l’opposition.

La Résistance nationale estime que le Bénin traverse depuis avril 2016, une crise politique et sociale sans précédent avec «les populations béninoises très remontées contre le pouvoir liberticide ». Face à cette situation, la Résistance nationale déplore et condamne les tueries, arrestations et reste solidaire des familles éplorées, de l’ensemble du peuple béninois.

Des exigences et appel à l’union

La Résistance nationale exige l’arrêt immédiat des tirs à balles réelles contre les paisibles populations, le retour sans délai et sans condition de l’armée dans les casernes. De même, elle réclame la réhabilitation de la Démocratie et le rétablissement de l’Etat de droit sans délai, la relaxe sans délai et sans condition de toutes les personnalités politiques retenues comme otages selon l’organisation. L’organisation appelle l’opposition à l’unité.