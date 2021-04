Un député canadien est devenu viral sur la toile pour avoir apparu complètement nu lors d’une réunion législative virtuelle après avoir accidentellement laissé sa caméra allumée. Le député libéral William Amos, 46 ans, qui représente une partie du Québec, a été vu nu lors d’une réunion de la Chambre des communes le mercredi 14 avril. Un flux vidéo de la réunion a été diffusé publiquement, mais Amos n’y est pas apparu car il ne parlait pas, a rapporté CTV News. On ne sait pas lequel de ses collègues a pris une capture d’écran de sa nudité et l’a ensuite envoyée à la presse.

Marié et père de deux enfants, Amos a présenté ses excuses pour « l’erreur malheureuse ». « Ma vidéo a été allumée accidentellement alors que je prenais mes vêtements de travail après avoir fait du jogging ». « Je m’excuse sincèrement auprès de mes collègues de la Chambre des communes pour cette distraction involontaire. De toute évidence, c’était une erreur honnête et cela ne se reproduira plus » a-t-il rassuré.

Etre prudent et bien contrôler la caméra

Réagissant à l’incident, le whip du Bloc québécois, Claude DeBellefeuille, a déclaré qu’« il peut être nécessaire de rappeler aux députés, en particulier aux hommes, qu’une cravate et une veste sont obligatoires, mais une chemise, un caleçon ou un pantalon le sont aussi ». « Nous avons vu que le membre est en grande forme physique, mais je pense que les membres devraient être rappelés d’être prudents et de bien contrôler la caméra » a-t-il ajouté.

Pour sa part, le whip libéral Mark Holland a déclaré qu’il « ne pense pas qu’il y ait eu de mauvaises intentions, c’est certainement une circonstance malheureuse ». « Je pense que cela fait partie des circonstances du monde dans lequel nous sommes en ce moment, où la frontière entre notre maison et notre bureau est si floue et essayer de gérer cela est parfois difficile, » a-t-il poursuivi.

… De toute évidence, c'était une erreur honnête et cela ne se reproduira pas. Nous n’avons pas besoin de telles distractions durant cette pandémie! — Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021

#Canada 🇨🇦: Un politique canadien #WilliamAmos est apparu nu pendant une visio conférence alors qu’il pensait que le camera était éteinte via @TPostMillennial @SACNSNew pic.twitter.com/lTJBySKLNL — LesNews (@LesNews) April 15, 2021