En une affaire qui avait représenté le sujet favori d’émissions télévisées parlant d’enquêtes non résolues, le meurtre de la famille Dupont de Ligonnès avait intrigué toute la France. Depuis le 15 avril 2011, le comte Xavier Dupont de Ligonnès est porté disparu et recherché pour son implication présumée dans les meurtres de sa femme Agnès Hodanger, de leurs enfants Thomas, Anne et Benoît, et de son beau-fils Arthur. Une famille apparemment parfaite, issue de la noblesse, résolument catholique, qui entre le 3 et le 5 avril, avait été totalement dissoute. Depuis le comte est introuvable, mais selon l’un de ses amis ; l’homme serait « quelque part » toujours en vie.

Le Comte probablement en « Australie »

Bruno de Stabenrath est auteur, acteur, et un ami d’enfance du comte et selon lui, Xavier Dupont de Ligonnè serait toujours vivant, réfugié dans un pays à l’étranger. Un pays à l’étranger bien loin de toutes les suppositions que la famille et la police avaient faites jusqu’ici. Après la disparition de la famille et bien avant qu’on ne découvre les corps ; plusieurs amis et parents ont reçu des lettres de Xavier et Agnès.

Des lettres qui disaient en l’occurrence : « Comme vous le savez, j’ai eu des liens avec les États-Unis. Les Américains m’ont recruté pour infiltrer un réseau international de drogue … Ce sera difficile. Vous ne nous verrez pas pendant longtemps car nous allons changer d’identité, être sous protection et ne pas être joignables du tout ». De quoi tout de suite supputer que le comte était lui bien parti pour les USA. Mais Bruno de Stabenrath, penchait lui plutôt pour l’Australie.

Selon l’écrivain, le comte en parlait très souvent, étant comme fasciné par cette contrée au bout du monde. Pour de Stabenrath, de Ligonnès avait toute les aptitudes requises pour arriver à se fondre aisément là-bas dans la masse. « il a toute l’intelligence pour créer son propre écosystème: travailler, séduire une femme, inventer des histoires » confiera l’écrivain dans un entretien ce vendredi à un média français.