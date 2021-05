Il y’a quelques jours LNT vous parlait de l’affaire qui secoue la toile people ivoirienne. Le faux mariage de l’artiste Vitale. Une affaire qui a choqué les internautes ivoiriens pour qui l’artiste était allée trop loin. Invitée sur le plateau du Life Week-end, l’actrice sénégalaise Halima Gadji a évoqué cette affaire. Pour elle il ne faudrait pas en faire tout un plat puisque le buzz fait partie intégrante du milieu du showbiz.

Occasion pour l’animatrice Sophy Aiida de rebondir sur le buzz d’une supposée relation entre la belle sénégalaise et l’artiste ivoirien Bebi Philip. Dans un éclat de rire, Halima Gadji a affirmé qu’elle avait une liaison avec le chanteur. « Oui, on sort ensemble » a-t-elle lâché avant de repartir dans un autre fou rire et de changer de sujet. Difficile de dire s’il s’agissait d’une simple blague ou de la confirmation de leur relation.

La jeune femme qui habite depuis quelque temps en Côte d’Ivoire a fait une apparition remarquée dans le clip Samatank (voir ci-dessous). Clip dans lequel elle jouait le rôle de la femme séduite par l’artiste.