Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2021, trois femmes transgenres se faisaient agresser dans un bar de Cotonou. Dans les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux on voit ces infortunées « acculées contre un mur, contraintes de se déshabiller et empêchées de dissimuler leur sexe avec les mains ». Kati, Fati et Jennifer, (noms par lesquels elles se font appeler) ont confié à Amnesty International qu’elles ont été victimes d’un piège tendu par un de leurs « amis ». Ce dernier les avait invitées à un anniversaire dans un bar qu’elles avaient l’habitude de fréquenter à Cotonou. Quand elles sont arrivées, elles ont senti que l’anniversaire n’aurait pas lieu.

Leur ami faisait des va-et-vient à l’intérieur du bar. Il est ensuite sorti et a appelé l’une d’elles à l’extérieur. Mais une fois dehors l’ami en question n’était plus là. C’est ainsi que le calvaire de ces trois transgenres a commencé selon le récit fait par Amnesty International. Suite à cette agression, l’Ong de défense des droits de l’homme, a invité les autorités béninoises à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes transgenres et les associations qui les défendent.

Interdire “explicitement la discrimination fondée sur l’identité et l’expression de genre“

« L’agression de ces trois femmes transgenres doit pousser les autorités du Bénin à prendre des mesures plus fermes en vue de les protéger, en même temps que leurs défenseurs » a déclaré sur le site officiel de l’organisation , Fabien Offner, chercheur sur l’Afrique de l’Ouest à Amnesty International. Il insiste sur le respect par tous des droits humains de ces trois femmes. « Les autorités doivent empêcher qu’elles vivent dans un environnement hostile » a poursuivi le chercheur à Amnesty International.

Il estime que le législateur béninois devrait « explicitement interdire la discrimination fondée sur l’identité et l’expression de genre dans la loi et reconnaître et protéger les défenseurs des droits humains qui défendent les droits des personnes transgenres et intersexuées ».