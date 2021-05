En 2020, l’Allemagne a célébré le 30e anniversaire de sa réunification. Une occasion pour se réjouir de de la conséquence de cette réunification : une puissance économique et une démocratie libérale florissante. Mais cette réunification avait également permis à des mouvements d’extrême droite de se montrer et de s’exprimer au grand jour. Comme le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), aujourd’hui la principale opposition au sein du Parlement. Mais aussi une force politique perturbatrice et une menace pour la sécurité du pays, selon des responsables gouvernementaux.

« Une tendance à la brutalité préoccupante »…

Pendant des années, selon des observateurs, les responsables allemands ont cru qu’un parti d’extrême droite ne pourrait plus jamais être élu au Parlement. L’idée de réseaux terroristes d’extrême droite était donc de l’ordre de l’improbable. Mais depuis que les dirigeants de l’AfD, ont marché avec des extrémistes d’extrême droite dans des manifestations de rue, et revendiqué une base électorale ayant sa source dans l’ancien Est communiste.

Les opinions avaient changé et beaucoup craignent maintenant, à Berlin, les structures d’extrême droite établies dans les années qui ont suivi la réunification. Surtout que ces structures aient jeté les bases d’une menace ; dont le bras armé aurait évolué notamment au sein des institutions clés de l’État comme l’armée et la police. Mais le ministre de l’intérieur allemand, Horst Seehofer, ce mardi, était allé plus loin.

Selon le ministre, ce ne serait pas moins de 23.604 infractions diverses, dont des assassinats, qui seraient imputables à l’extrême droite au compte de l’année écoulée. Soit près de 50 % de toutes les infractions « à motivations politiques (44.692) perpétrées en Allemagne » sur la même période. Un record. Une « tendance » à la « brutalité » également « à la hausse », qui selon le ministre conservateur allemand serait pour le moins inquiétant. En mars, l’agence de renseignement intérieure allemande a placé le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) sous observation en tant qu’organisation d’extrême droite présumée.