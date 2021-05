Les leaders et militants du Bloc Républicain dans le Département du Plateau, se sont retrouvés le dimanche 09 mai dernier pour faire le bilan de la présidentielle de 2021. La démission du ministre Jean Michel Abimbola n’a pas été occultée lors de ce grand rendez-vous. Les militants et personnalités politiques de la formation politique ont pris acte du départ de l’ex-député.

Travailler pour le vivre ensemble

Le Professeur François Adébayo Abiola a souhaité bonne continuation au ministre de la culture et à toutes les personnes qui ont démissionné après lui. Il a ensuite insisté sur le cohésion qui doit régner au sein de l’écrasante majorité des militants qui sont restés. Pour lui, il est important de maintenir cette cohésion et de travailler pour un meilleur vivre ensemble.

Les militants doivent être uniquement obnubilés par la construction pérenne du parti au plan départemental et national selon l’ancien ministre d’Etat sous le régime de Boni Yayi. La consigne donnée par le parti à ses membres après les défections enregistrées, est de garder la sérénité et d’éviter de répondre aux provocations et autres diffamations.