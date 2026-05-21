Bénin : trois marques de concentré de tomates en boîte retirées du marché

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a ordonné le retrait immédiat du marché béninois des concentrés de tomates en boîte commercialisés sous les marques Leader, Richful et Top Premier. Ces produits ont été jugés non conformes aux normes en vigueur au Bénin et leur consommation est présentée par le ministère comme un risque potentiel pour la santé des populations.

Le communiqué signé par la ministre de l’Industrie et du Commerce, référencé N°64/MIC/DC/SGM/DDI/SA, impose à l’ensemble de la chaîne de distribution — importateurs, grossistes, détaillants et tout autre opérateur économique — de procéder sans délai au retrait des trois marques concernées de leurs stocks et points de vente, à compter de la date de publication du texte.

Le ministère précise que des mesures ont été prises par les services compétents de l’État pour renforcer la surveillance aux frontières et sur le marché intérieur, afin d’empêcher toute nouvelle entrée ou distribution de ces produits sur le territoire national. Les populations sont par ailleurs invitées à ne pas consommer les boîtes de concentré de tomates portant l’une de ces trois dénominations commerciales.

Le communiqué ministériel ne précise pas la nature exacte des non-conformités relevées sur les trois marques visées, ni les résultats d’analyses ayant conduit à cette décision. Aucune date limite de retrait des stocks n’est non plus mentionnée dans le texte, la mesure étant présentée comme applicable dès publication.