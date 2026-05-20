Noélie Yarigo élevée au rang de Chevalier de l'Ordre national du Bénin

L’athlète béninoise Noélie Yarigo, spécialiste du 800 mètres, a été distinguée Chevalier de l’Ordre national du Bénin lors d’une cérémonie officielle. Selon le quotidien de service public La Nation, cette décoration, l’une des plus hautes distinctions de l’État béninois, récompense ses performances de haut niveau sur la scène internationale et son rôle de représentation du pays à l’étranger.

Surnommée la « Guéparde de la Pendjari », Noélie Yarigo est originaire de Natitingou, dans le département de l’Atacora. Sportive de haut niveau et militaire, elle évolue depuis plusieurs années parmi les meilleures athlètes africaines sur le demi-fond. Son palmarès inclut notamment plusieurs titres continentaux et des participations aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde d’athlétisme.

Lors de la cérémonie, la championne a remercié les plus hautes autorités de l’État, le gouvernement, ainsi que sa hiérarchie administrative et militaire. Émue, elle a qualifié cette distinction de « bien plus qu’une reconnaissance personnelle », saluant le soutien de son entourage familial et professionnel depuis ses débuts.

« Cette distinction est aussi la vôtre », dit-elle à ses supporters

Dans son discours, Noélie Yarigo a explicitement associé sa communauté de supporters à cette récompense. S’adressant directement à ses fans, elle a déclaré : « Cette distinction est aussi la vôtre », soulignant que leur fidélité constitue, selon ses propres mots, sa principale source de motivation d’une course à l’autre.