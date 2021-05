Il y a trois ans, à l’occasion d’une purge organisée par le prince héritier saoudien Mohamed ben Salmane, le demi-frère d’Oussama Ben Laden, Bakr, a été arrêté. Aujourd’hui, ce dernier a pu retrouver sa famille. En effet, il a été relâché il y a quelques jours, dans la ville de Jeddah. Deux proches de la famille ont confirmé l’information à la presse internationale.

Président du groupe de construction Ben Laden, ce dernier est toutefois invité à rester chez lui par les autorités saoudiennes. Il disposerait cependant du droit de visite. Une excellente nouvelle pour sa famille qui s’est félicitée de ce geste. Pour autant, celle-ci craint qu’il ne s’agisse que d’une libération temporaire, liée à la fin du ramadan.

Bakr Ben Laden, libéré après trois ans de prison

En novembre 2017, celui-ci a été arrêté en compagnie de Saad et Saleh alors que le royaume menait une véritable purge à l’encontre de princes, ministres et autres hommes d’affaires. Il s’agissait, selon le prince héritier MBS, d’une opération contre la corruption, même si beaucoup estiment que Ben Salmane souhaitait surtout se débarrasser de celles et ceux qui pourraient lui barrer la route.

Un purge organisée en 2017

Si certaines personnes ont pu s’en sortir, notamment grâce à certains arrangements financiers. D’autres en revanche n’ont pas eu cette chance. Bakr Ben Laden, qui a nié avoir commis des actes possiblement condamnables, a par exemple été condamné à la prise. L’entreprise fondée par son père, elle, figure d’ailleurs aux mains de l’État qui a récupéré les parts des trois frères suite à cette vaste opération.