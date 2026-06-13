Ukraine : Poutine accuse Kiev de changer de méthode et annonce des avancées russes

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les forces de Moscou poursuivaient leur progression sur l’ensemble du front en Ukraine. Il a également accusé Kiev de modifier sa stratégie en visant des infrastructures civiles et des transports de passagers, lors d’une réunion consacrée au développement du Donbass et des territoires ukrainiens annexés par la Russie.

Selon Vladimir Poutine, les troupes russes continuent d’avancer sur plusieurs secteurs de la ligne de front malgré la résistance ukrainienne. Le chef du Kremlin a estimé que les forces ukrainiennes ne parvenaient pas à enrayer cette dynamique et cherchaient désormais à frapper des cibles situées en dehors des zones de combat.

Moscou dénonce des attaques contre des infrastructures civiles

S’exprimant devant des responsables russes, Vladimir Poutine a accusé l’Ukraine de recourir à des « méthodes ouvertement terroristes ». Le président russe a notamment évoqué des attaques visant des installations civiles ainsi que des transports de passagers.

Poutine : « Le mouvement [des forces armées russes] se poursuit sur tous les axes ; l’ennemi ne parvient pas à contenir cette poussée et recourt à des méthodes ouvertement terroristes : il frappe des sites et des infrastructures civiles, ainsi que les transports de passagers« .

Ces déclarations interviennent alors que les autorités russes signalent depuis plusieurs jours une multiplication des frappes de drones ukrainiens contre des infrastructures logistiques situées dans les territoires occupés et à proximité de la péninsule de Crimée. Des responsables installés par Moscou ont notamment fait état de dégâts sur plusieurs ponts reliant la région de Kherson à la Crimée.

Des infrastructures stratégiques ciblées

Les autorités ukrainiennes revendiquent régulièrement des opérations visant les capacités logistiques russes utilisées pour l’approvisionnement des troupes déployées sur le front. Kiev considère ces infrastructures comme des objectifs militaires en raison de leur rôle dans le soutien aux opérations russes.

La question des voies d’accès à la Crimée occupe une place importante dans cette stratégie. Annexée par la Russie en 2014, la péninsule reste un point névralgique pour l’acheminement de matériel et de renforts vers les territoires contrôlés par Moscou dans le sud de l’Ukraine.

Le Donbass au centre des priorités russes

La réunion au cours de laquelle Vladimir Poutine a tenu ces propos était consacrée au développement du Donbass et de ce que les autorités russes appellent la « Nouvelle-Russie », un terme utilisé par Moscou pour désigner plusieurs régions ukrainiennes dont elle revendique le contrôle.

Les combats demeurent particulièrement intenses dans l’est de l’Ukraine, où les deux camps poursuivent leurs opérations militaires tandis que les frappes de drones et les attaques contre les infrastructures stratégiques se poursuivent de part et d’autre.