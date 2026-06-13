Détroit d’Ormuz : les USA abattent des drones iraniens en pleine avancée vers un accord

Les États-Unis ont annoncé samedi avoir détruit plusieurs drones iraniens qui auraient visé des navires commerciaux traversant le détroit d’Ormuz. L’incident est survenu alors que Washington, Téhéran et le Pakistan, impliqué comme médiateur, affichaient encore quelques heures plus tôt leur optimisme quant à la conclusion prochaine d’un accord de paix.

Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a indiqué sur le réseau social X que plusieurs drones d’attaque lancés par l’Iran avaient été interceptés et détruits par les forces américaines. Selon l’armée américaine, les appareils visaient des navires marchands empruntant le détroit d’Ormuz, l’une des principales voies maritimes du commerce mondial.

Le Centcom a également assuré que la circulation maritime demeurait normale dans cette zone stratégique reliant le golfe Persique à la mer d’Oman.

Une opération militaire au milieu des discussions diplomatiques

L’annonce intervient alors que des discussions sont en cours depuis plusieurs semaines entre les États-Unis et l’Iran afin de parvenir à un accord susceptible de mettre fin aux hostilités qui secouent le Moyen-Orient.

Vendredi soir, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré à la télévision d’État que les négociations approchaient de leur phase finale. « Cela pourrait arriver dans les prochains jours. J’ai bon espoir », a-t-il affirmé.

Malgré ces déclarations convergentes sur la perspective d’un compromis, les informations diffusées par les autorités américaines et les médias iraniens laissent apparaître des divergences sur le contenu exact d’un éventuel accord.

Le détroit d’Ormuz au centre des négociations

Ces derniers jours, Washington et Téhéran travaillaient notamment sur un mémorandum prévoyant la prolongation du cessez-le-feu, la réouverture complète du détroit d’Ormuz ainsi qu’une reprise des discussions autour du programme nucléaire iranien.

Le détroit constitue un passage essentiel pour le transport maritime international, une part importante des exportations mondiales de pétrole y transitant quotidiennement. Toute perturbation de la navigation dans cette zone est suivie de près par les marchés de l’énergie et les acteurs du commerce international.

L’évolution des négociations et les éventuelles précisions sur l’incident signalé par le Centcom pourraient intervenir dans les prochains jours, période durant laquelle les parties espèrent finaliser un accord présenté comme proche d’une conclusion.