Des cadres de la commune de Lalo, résolument engagés pour un Bénin véritablement prospère, voulant d’un creuset formel d’éveil citoyen de l’action publique et d’accompagnement de toutes les initiatives visant à promouvoir et à renforcer la paix et le développement local, après de nombreuses années d’actions, ont tenu leur assemblée générale constitutive ce samedi 1er mai 2021 à la maison des jeunes de Lalo. Et pour atteindre cet idéal, un conseil d’administration de 7 membres présidé par Adrien Atinkpato est installé pour un mandat de 3 ans renouvelable.

Ayant entre autres missions principales : la promotion des droits civiques et l’accès des populations aux services sociaux, la croissance d’une citoyenneté active au niveau des populations, la promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques au niveau local, l’identification et la dénonciation aux institutions publiques chargées du contrôle ou de la répression, les affaires de corruption et autres infractions économiques et financières, la contribution à la formation et à l’éducation des populations contre la corruption, l’apport d’appuis aux couches défavorables à travers la prise d’initiatives innovantes, l’organisation non gouvernementale ‘’ l’œil citoyen ‘’ est née avec des ambitions claires et précises.

Elle entend jouer pleinement les rôles qui sont les siens pour un processus de décentralisation réussie au profit d’un développement durable au Bénin . ‘’ Militants et militantes de l’Ong Œil Citoyen, je voudrais au nom des membres du conseil d’administration vous rassurer que vous ne serez pas déçus dans l’accomplissement des tâches qui sont les nôtres. Comme vous le savez, le travail de la veille citoyenne est délicat et tous ceux qui empruntent ce chemin sont haïs, car, là où la vérité habite, le mensonge n’a souvent pas sa place et quand la lumière règne, l’obscurité n’a plus de place’’ à commencé Adrien Atinkpato, président du conseil d’administration de l’Ong Œil Citoyen. ’’Nous allons très incessamment organiser une sortie médiatique à l’endroit de la représentation des diplomates, des ministres, de l’Ancb pour leur présenter notre organisation.

Aussi, allons-nous présenter une évaluation de la gestion d’un an de certains exécutifs communaux de la 4éme mandature à l’ère de la décentralisation au Bénin. Nous ferons le point de ce qui a marché et de ce qui n’a pas marché’’ a-t-il ajouté. ‘’ J’attends des membres de notre association, une participation active et une libération à temps des souscriptions, puisqu’aucune organisation ne peut véritablement fonctionner sans les cotisations’’ à exhorté le président du conseil d’administration de l’Ong Œil Citoyen. Moïse Gbadakpè, président de la commission de surveillance de l’œil citoyen Ong, n’a pas manqué de revenir sur la raison d’être de leur organisation. ‘’ L’œil citoyen Ong est née pour corriger les faites observées dans l’exercice de la décentralisation, des failles qui nécessitent des actions pour contribuer au développement local dans le Bénin tout entier et apporter notre touche particulière aux couches les plus vulnérables’’, a clarifié Moïse Gbadaakpè. Pour ceux qui se donnent désormais le devoir d’un regard citoyen sur le développement au Bénin, il faut viser loin pour aller loin.

Conseil d’administration de l’œil citoyen

Président : Adrien ATINKPATO

Vice président : François ZINSOU

Secrétaire Général : Ricardo GUINLIN

Secrétaire Général Adjoint : Ambroise TOHINNOU

Trésorier Général : Robert VLAVO

Trésorier Général Adjoint : Moïse MADJI

Secrétaire à l’Information et à la Communication : Edson EDAH

Conseil de Surveillance

Président : Moïse GBADAKPE

Secrétaire : Ferdinand WEWE

Rapporteur : Germain HOHOUGA