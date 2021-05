Aux États-Unis, dans une interview sur Fox News, Michael McConnell, coprésident du Conseil de surveillance de Facebook, a dit souhaiter continuer avec la suspension de Trump de la plate-forme. Ce Dimanche, l’ancien Juge à la cour d’appel des États-Unis, a annoncé avoir défendu la recommandation du conseil d’administration de poursuivre avec la suspension du compte Facebook de l’ancien président Donald Trump. Une décision qui était intervenue suite aux déclarations qu’il avait faites au lendemain de l’insurrection du 6 janvier au Capitole.

Facebook maintient sa suspension sur Donald Trump

En janvier, Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, a déclaré dans un message que le réseau social avait décidé de « couper la parole » à M. Trump pour avoir exhorté ses partisans via la plate-forme à réagir. Il aurait ainsi montré qu’il voulait saper la transition vers le président élu Joseph R. Biden Jr. Nous étions au lendemain des émeutes au capitole. Depuis Facebook n’avait pas relevé sa suspension. Et ce mercredi, le conseil de surveillance indépendant de Facebook a décidé de confirmer la décision de janvier de la société de suspendre les comptes Facebook et Instagram de l’ancien président Donald Trump.

« Les comptes de M. Trump restent suspendus » avait annoncé en substance le conseil de surveillance. Tout en précisant avoir demandé à Facebook d’examiner l’action « claire et proportionnée » à poser de manière à trouver le bon « équilibre » entre la sécurité publique et la liberté d’expression. Facebook s’est donné six mois pour étudier la question.

Ce Dimanche également, Michael McConnell, coprésident du Conseil de surveillance a dit avoir personnellement soutenu la décision du Conseil. Et qu’en outre le Conseil avait expressément fait des « recommandations » à la plate-forme, sur « la manière de rendre leurs règles plus claires et plus cohérentes ». Car selon McConnell, « leurs règles sont en désordre, elles ne sont pas transparentes, elles ne sont pas claires, elles sont incohérentes en interne ».