Pour le journaliste Edward Isaac Dovere, l’ancien président Obama est un parasite pour le parti démocrate. Dans son dernier livre, “Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaign to Defeat Trump.” Dovere dépeint un portrait peu reluisant de Barack Obama, qu’il accuse d’avoir négligé son parti politique.

Durant son mandat, Obama aurait enregistré une perte de 947 sièges législatifs, 63 sièges au sein du Congrès, 11 sièges de sénateurs et enfin, 13 gouverneurs, preuve que sa politique n’a pas donné le résultat escompté. Tout a pourtant bien débuté en 2008, lorsque Obama gagne les élections et que le Congrès sans sa globalité tombe sous la coupe bleue.

Obama n’a pas construit de socle démocrate

Mais en 2010, la situation se gâte et les républicains gagnent une première bataille en remportant la chambre basse. En 2014, ils remporteront également le Sénat. Une preuve, pour Dovere, qu’Obama n’a jamais tenu à construire un parti démocrate supposé se pérenniser et faire évoluer sa politique. Pour ses soutiens, Obama faisait en fait très attention à sa qualité de politique indépendant.

Un président trop sûr de lui

Pour Dovere, Obama avait également un peu trop d’assurances. Il a notamment expliqué comment ce dernier s’est étonné de voir que le pays subissait la pandémie alors qu’il était le mieux préparé au monde. Il aurait ensuite assuré que si un troisième mandat avait été possible, il aurait probablement gagné. Un portrait peu reluisant donc, qui ne manquera pas de faire réagir.