Le chef de l’Etat, Patrice Talon a décidé d’élever au rang de commandeur de l’ordre national certains de ses plus proches collaborateurs. En effet, le Président de la République par décret a élevé certains ministres du gouvernement. Une récompense certainement au mérite des actions menées par chacun de ses collaborateurs, artisans de sa réélection à l’issue du scrutin du 11 avril dernier.

Dans le rang des ministres concernés, figure le porte-parole du Gouvernement. Alain Orounla, ministre de la communication et de la poste et avocat de profession. Mardi 18 mai 2021, il a été reçu dans l’ordre national du Bénin, tout comme d’autres proches collaborateurs du chantre de la rupture Patrice Talon. Appelé à servir la nation, Alain Orounla et certains de ses collègues ministres ont bénéficié de la confiance du chef de l’Etat à la faveur du remaniement ministériel opéré le 05 septembre 2019.

L’homme a su défendre le régime sur des médias nationaux et étrangers contre vents et marées, ainsi que lors de son traditionnel point du conseil des ministres où il aborde les questions saillantes de l’actualité.