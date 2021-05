Dans la perspective de transformer les espaces des bureaux nationaux de l’Agence en Centres d’employabilité francophone (CEF) et en campus numériques 5.0., le Bureau régional Afrique de l’Ouest (BRAO) a organisé les 6 et 7 mai 2021, le concours de design et d’aménagement des espaces. Et ce mardi 29 mai, le BRAO a procédé à la remise des prix aux lauréats de ce concours. C’est le Béninois Carmel Glèlè Ahanhanzo qui a remporté le premier prix devant le 24 autres candidats.

Le concours du hackathon de « design et d’aménagement des espaces » de cette année a connu la participation de vingt-cinq (25) candidats qui ont fait trente-neuf (39) propositions de design afin de donner un nouveau visage aux Campus numériques francophones (CNF) situés dans les pays d’Afrique de l’Ouest que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et le Togo. Au Bénin, deux projets ont été évalués. Et après le travail du jury, c’est le projet de Carmel Léandry Glèlè Ahanhanzo qui a remporté le premier prix de ce concours du hackathon de « design et d’aménagement des espaces » conduit par le Campus numérique francophone (CNF) de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) au Bénin.

Le jury composé d’un architecte et des équipes de l’AUF a apprécié la pertinence, l’originalité et les qualités esthétiques du projet soumis par cet entrepreneur béninois, passionné d’art, de design et autodidacte dans l’aménagement d’espaces. Il a donc reçu sa récompense d’une valeur de trois cent mille (300 000) FCFA, le mardi 29 mai à l’occasion d’une cérémonie hybride organisée simultanément dans les huit pays d’Afrique de l’Ouest qui ont participé au concours, en présence du professeur Ouidad Tebbaa, directrice régionale Afrique de l’Ouest de l’AUF.