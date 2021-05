C’est un secret de polichinelle. Paul Hounkpè est le nouveau chef de file de l’opposition. Il a été nommé par décret pris en conseil des ministres le 28 avril dernier. Le Secrétaire exécutif national des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a accueilli « assez positivement » cette désignation. C’est du moins ce qu’il a confié au magazine Jeune Afrique. Pour lui, ce n’est rien d’autre qu’une application des dispositions de la loi portant statut de l’opposition au Bénin.

« Il ne faut pas oublier que la mise en place du statut de chef de file de l’opposition a été une revendication de l’opposition de longue date » rappelle l’ancien maire de Bopa. “Aujourd’hui c’est une réalité et c’est un pas vers plus de vitalité démocratique dans la quête de l’équilibre de la gestion des affaires du pays”, croit savoir l’ex ministre de la culture de Boni Yayi. Inutile de dire que M Hounkpè ne fait pas l’unanimité au sein de l’opposition, notamment du côté de l’aile dure. Celle-ci l’accuse de complaisance et même de complicité avec le régime Talon.

J’ai opté pour “le dialogue” et “la recherche du consensus”

Des accusations que le Secrétaire exécutif national des FCBE balaie d’un revers de main. Pour lui, tout ce qu’il a fait c’est d’opter pour le « dialogue » et la « recherche du consensus ». Rappelons que le parti FCBE est arrivé deuxième, loin derrière la coalition des partis de la mouvance lors des élections présidentielles du 11 avril dernier. Le duo Paul Hounkpè-Alassane Soumanou n’a obtenu que 11% des suffrages exprimés.