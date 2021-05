La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN) SA sera désormais gérée par le Groupe Sonatel. La cérémonie de signature officielle de la convention de gestion déléguée de cette structure étatique s’est déroulée ce matin à Cotonou entre le Directeur général du Groupe Sonatel Sékou Dramé et le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni. La ministre de l’économie numérique était également présente.

Pour Aurélie Adam Zoumarou, la signature de « cette convention aujourd’hui est bien un élément important…A partir d’aujourd’hui nous abordons un autre tournant dans la gestion du secteur du numérique. C’est l’aboutissement d’un long processus » a-t-elle déclaré. Le ministre de l’économie et des finances, est quant à lui, revenu sur les raisons qui ont poussé le gouvernement à confier la gestion de la SBIN SA au Groupe Sonatel.

“Déploiement d’un réseau mobile de dernière génération“

« Je voudrais rappeler l’objectif clé, déterminant qui a conduit le gouvernement à faire le choix de la mise en gestion de la SBIN SA. (En effet, le gouvernement voulait) s’adosser à un groupe qui maîtrise les réalités culturelles de la sous-région et bénéficie de l’accès au technologie de dernière génération…Notre volonté est simple : faire de la SBIN S.A , le catalyseur de l’écosystème numérique du Bénin » a déclaré l’argentier national.

Le Directeur général du Groupe Sonatel Sékou Dramé a promis que la structure qu’il dirige apportera son expertise et son dynamisme en termes d’innovation à la SBIN S.A. « Le groupe va l’accompagner par un partage d’expérience et de compétences…avec le déploiement d’un réseau mobile de dernière génération et le lancement d’un service mobile de dernière… » a t-il déclaré.