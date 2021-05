Le 16è Tour cycliste international du Bénin a pris fin ce samedi 22 mai 2021 par la 6è étape faite d’un critérium sur le Boulevard des armes à Cotonou. Ce critérium de fin de Tour a été remporté par le Burkinabé Paul Daumont. Il finit donc vainqueur du Tour. Paul Daumont ainsi maillot jaune du 16è Tour cycliste international du Bénin. Le Béninois Bashiki Idrissou a fini 3è sur la dernière étape. Une deuxième fois après Djougou (Etape 2).

Le critérium de Cotonou long de 101 Km (35 Tours) est la dernière étape du 16è Tour cycliste international du Bénin. Il a été couru ce samedi 22 mai 2021 sur le Boulevard des armés. Et cette étape a été remportée par le Burkinabé Paul Daumont. Vainqueur des trois premières étapes et de la dernière, le jeune Burkinabé de 21 ans conserve, tout au long du Tour, son maillot jaune acquis depuis la première étape du lundi 17 mai. Après avoir gagné les tours de la Côte d’Ivoire (2018), du Togo (2019), le coureur gagne donc le Tour du cycliste international du Bénin de 2021.

«Ça fait vraiment du bien de pouvoir faire des performances comme ça. La santé y ait et le collectif y ait. Aujourd’hui, c’est un grand soulagement de franchir la ligne d’arrivée, déjà avec le maillot jaune en plus d’aller avec une victoire, c’était vraiment un bonus », a confié le vainqueur à la fin de la sixième étape. «On est venu avec une équipe costaud, tout le monde avait les capacités de prendre le leadership », précise Paul Daumont avant d’expliquer : «pour moi, ça s’est dessiné sur la première étape. On s’est donné carte blanche de permettre à celui qui avait la première occasion de remporter le maillot jaune ». Il trouve que le parcours a été fait d’étapes courtes mais compliquées. Pour cette derrière étape, c’est Ivoirien Abou Sanogo qui se classe deuxième. Le Burkina-Faso est premier au classement général par équipe suivi du Bénin.

Fierté et satisfaction

Le meilleur béninois de ce tour est bien Bashiki Idrissou. Après une troisième place lors de la deuxième étape, il a récidivé lors de la dernière étape. Selon lui, c’est une fierté d’avoir la troisième place à cette sixième étape. Il a remercié tous ses coéquipiers qui ont travaillé pour qu’il puisse avoir cette troisième place lors de cette ultime étape du Tour et promis de continuer le travail avec les autres membres de l’équipe. Le prix du meilleur jeune Béninois du tour à Ricardo Sodjèdé. Les regards sont tournés vers la prochaine édition. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Hazoumè s’est dit satisfait à 80% puisqu’il faut penser à des améliorations pour les éditions à venir. Il se réjouit de la prestation des coureurs béninois. Car, rappelle-t-il, le Burkina-Faso a 30 ans de vélo. Or dans l’effectif du Bénin, certains n’ont que cinq ans de vélo, d’autres une année.

Pour sa part, le ministre des sports, Oswald Homéky pense que ce 16è tour cycliste du Bénin se termine sur une note de fierté et de satisfaction. Satisfaction pour toutes les améliorations qu’il a constatées dans l’organisation du tour cette année. Satisfaction pour la qualité de l’encadrement que le comité d’organisation a réussi à mettre en place avec le concours des différents intervenants. Il est fier de constater que désormais au Bénin, on peut organiser des tours cyclistes de bonne facture. Il a souhaité que pour les prochaines éditions qu’il y ait plus d’équipes et d’engouement.