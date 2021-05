Incarcérés à la prison civile de Missérété depuis le 17 février 2021, plusieurs soutiens du Chef de l’Etat ont été présentés au procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour une affaire de corruption. Il s’agit entre autres d’un des chargés de mission du Chef de l’Etat et membre influent du bloc républicain, Jean-Baptiste Hounguè.

Jean-Baptiste Hounguè, Rodrigue Kakaï et Frédéric Béhanzin présentés lundi 17 mai 2021 au procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Au cours de l’audience où ils ont plaidé non coupables pour une affaire d’attribution de marchés publics, deux opérateurs économiques ont déclaré avoir remis des millions de francs au chargé de mission du Président de la République Jean-Baptiste Hounguè et à Rodrigue Kakaï, conseiller technique de la personne responsable des marchés publics au Port autonome de Cotonou.

Poursuivis pour corruption et abus de fonction, ils retournent en prison en attendant le verdict du juge. En ce qui concerne l’ancien président du Mouvement du 4 avril, Frédéric Béhanzin, il est accusé de complicité d’abus de fonction.

Le procès des trois soutiens du régime en place renvoyé au 07 juin 2021.