Sport béninois : Plus de 3,4 milliards de fcfa de subventions mobilisés pour 2026

Ce mardi 2 juin 2026 à Cotonou, le ministre des Sports et de l’Engagement Civique, Benoît Dato, a présidé la cérémonie officielle de remise des subventions aux fédérations et clubs sportifs au titre de l’année 2026. Pour cet exercice, l’État béninois a mobilisé une enveloppe globale de 3 477 621 694 francs CFA. Ce montant, qui exclut les ressources complémentaires allouées aux structures d’appui, est réparti sur la base d’un mécanisme d’évaluation rigoureux et équitable, initié en 2025.

Au total, 41 fédérations et 161 clubs sportifs ont été évalués sur leurs performances organisationnelles, techniques et sportives. Dans un esprit de transparence, chaque acteur a défendu son dossier lors d’une phase contradictoire devant un comité technique dédié.

Au-delà de l’appui financier, le ministre Benoît Dato a martelé que ces fonds publics constituent un levier de professionnalisation et de responsabilité. « Notre action s’inscrit dans une vision claire : Faire du Bénin une Nation sportive et rayonnante », a-t-il souligné.

Cette ambition s’accompagne d’une réforme courageuse : l’État entend mettre fin au financement de la D3 de football sous sa forme actuelle. Les ressources ainsi économisées seront réorientées vers des programmes plus structurants, notamment la création d’un championnat national U17 destiné à renforcer la formation à la base et à détecter les talents de demain.

À travers cette modernisation du système d’allocation, le gouvernement réaffirme sa volonté politique de faire du sport un véritable moteur de développement, d’inclusion sociale et de rayonnement pour le Bénin.