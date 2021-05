Les élections présidentielles du 11 avril dernier continuent de faire jaser. Du côté de la mouvance présidentielle, chaque parti n’hésite pas à faire savoir comment il a grandement contribué à la victoire du duo Talon-Talata. Jacques Migan, un responsable du Bloc Républicain a dans la même veine, parlé du combat de sa formation politique pour la réélection de son champion, hier dimanche 9 mai, sur l’émission Ma Part de Vérité de Golfe TV.

« Nous avons remué ciel et terre avec l’armée d’hommes et de femmes que nous avons mis en place avec une organisation bien huilée. A la veille nous avons reçu beaucoup d’adhésion. Les gens ont cru à l’organisation mise en place par le BR pour faire de cette élection une affaire personnelle » a déclaré l’avocat sur l’émission de Golfe TV hier dimanche. L’ancien bâtonnier a aussi évoqué le taux de participation au scrutin non sans tacler le parti Les démocrates.

“Il y a des régions dans lesquelles l’élection n’a pas eu lieu à cause des menaces de violence“

A l’en croire, « le taux de 51% enregistré est très satisfaisant». « Qu’il vous souvienne que les démocrates ne voulaient pas de ces élections et ont agi pour. Il y a des régions dans lesquelles l’élection n’a pas eu lieu à cause des menaces de violence. Il y a eu ceux qui ont estimé que le vote est déjà acquis. Si on considère ces réalités-là, le taux de 51% est satisfaisant » a poursuivi l’avocat. Il fait par ailleurs remarquer que ses compatriotes ne « votent jamais à 100% pour les élections présidentielles ».

L’autre question abordée avec Jacques Migan c’est la démission d’un membre de son parti : le ministre Jean-Michel Abimbola. Selon ses dires, ce dernier est libre de déposer le tablier. Il convie les uns et les autres à la lecture de l’article 11 de la charte des partis politiques qui a trait aux adhésions aux partis politiques et les démissions.