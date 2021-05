La Bande de Gaza, est le théâtre de vives tensions depuis l’expulsion la semaine dernière de familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est ; et les incidents à la mosquée Al-Aqsa de la ville sainte, la troisième plus sacrée de l’Islam. Des tensions qui avaient conduit ces derniers jours à des échanges entre l’armée israélienne et les combattants du Hamas. Des échanges qui auraient fait plusieurs victimes civils dans les territoires occupés. Ce Mercredi, la Maison-Blanche révélait que le président américain, Joe Biden et le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou avait échangé par téléphone sur la question. Avec M. Biden ayant tenu à assurer son homologue Israélien de son soutien.

Joe Biden enfin se prononce sur les tensions dans Gaza

Alors même que la situation dans la bande de gaza suscitait l’inquiétude de la Communauté Internationale, avec le secrétaire général Nations Unies qui avait dit craindre une escalade ; le président américain, Joe Biden ne s’était pas exprimé. Mais ce Mardi, après un échange téléphonique avec le premier ministre israélien, le locataire de la Maison-Blanche avait dit son espérance que la crise se termine au plus tôt, tout en précisant que « Israël a le droit de se défendre lorsque des milliers de roquettes volent sur votre territoire ».

Une déclaration du président américain qui était au diapason du compte-rendu des échanges téléphoniques entre les deux dirigeants, livré par la cellule de communication de la Maison-Blanche. Un compte-rendu qui relatait en substance comment Joe Biden « a exprimé son soutien indéfectible à la sécurité d’Israël et au droit légitime d’Israël de se défendre et de défendre son peuple, tout en protégeant les civils ». Mais aussi « l’encouragement des États-Unis à trouver une voie vers le rétablissement d’un calme durable », avec la « conviction que Jérusalem, une ville d’une telle importance pour les croyants du monde entier, doit être un lieu de paix ».