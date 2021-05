Leur divorce récemment annoncé, Bill Gates et son ex-femme semblaient travailler depuis un long moment sur la question. En effet, selon TMZ, le milliardaire aurait offert à Melinda Gates près de deux milliards de dollars sous forme d’action, le jour même ou l’annonce de leur séparation a été effectuée.

Pour beaucoup, cela semble prouver que le couple travaillait depuis un long moment sur la question. Dans les faits, c’est la société d’investissement de Bill Gates, Cascade Investment LLC, qui a transféré 14 millions d’actions détenues au sein de la Canadian National Railway Co. et près de 3 millions d’actions détenues au sein de l’AutoNation Inc. Le total équivaut, au cours actuel, à 1.8 milliards de dollars.

2 milliards de dollars d’actions transférés à Melinda Gates

Plus précisément, 1.53 milliards de dollars seraient issus des actions de la CNR et environ 310 millions d’actions proviendraient des actions d’AutoNation. Une preuve également qu’au moment de leur mariage, aucun document ou autre contrat de mariage n’a été signé par les deux. De même, il semblerait que leur accord ait été fait à l’amiable.

Quel avenir pour la fondation ?

Reste à déterminer si tout cela est terminé. Or, il semble qu’il y ait encore beaucoup de points à gérer, notamment en ce qui concerne la fondation du couple, considérée comme une OMS (organisation mondiale de la santé) bis. En effet, les deux ont investi des dizaines de milliards de dollars en faveur des plus défavorisés.